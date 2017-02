2017 State Swimming and Diving is a wrap

ALBUQUERQUE (KRQE)- The 2017 State Championships for New Mexico High School Swimming and Diving wrapped up on Saturday afternoon at Albuquerque Academy. Here are the Team final scores for the boys and the girls:

Girls Final Team Standings

Abq Academy 368 La Cueva 317 Eldorado 224 Los Alamos 205 Las Cruces 183 Clovis 182 Hope Christian 120 Volcano Vista 118 Albuquerque 110 Sandia 94 Rio Rancho91 Cleveland 69 Bosque School 55 St. Pius X 35 Piedra Vista 30 Sandia Prep 29 Belen 20 St. Michael’s 17 Cottonwood Classical 14 Santa Fe 13 Los Lunas 10 Farmington 7 Del Norte 2

Boys Final Team Standings

Abq Academy 325.5 La Cueva 256 Eldorado 243 Sandia 200 Clovis 180 Albuquerque 178 Cibola 122 Los Alamos 102 Cleveland 94 Volcano Vista 79 Santa Fe Prep 76 Farmington 70 Las Cruces 69 Sandia Prep 42 Santa Fe 39 Los Lunas 38 Bosque School 34.5 Hobbs 33 Artesia 32 Cottonwood Classical 25 Piedra Vista 23 St. Pius X 19 Hope Christian 13 Valley 8 Atrisco Heritage 6 Rio Rancho 5 Manzano 4